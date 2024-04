(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 – Una maestra di unamaterna del pistoiese è finita agli arresti domiciliari con l’accusa diai danni dei bambini. Il provvedimento, eseguito a margine dell’esposto di uno dei genitori che ha dato il via alle indagini, è stato eseguito martedì scorso dai carabinieri. I militari, coordinati dalla Procura di, si sono avvalsi di intercettazioni ambientali e telecamere, piazzate all’interno della. Giorno dopo giorno sarebbero stati così raccolti elementi importanti per costruire il quadro che ha portato all’arresto della maestra 62enne. Ilriporta alla mente unavvenuto proprio anel, ilCip e ...

Due Maestre sono state arrestate a Gorizia per maltrattamenti su una bimba disabile a scuola : abusi registrati dai carabinieri durante le indagini (notizie.virgilio)

Maltrattamenti a bimba disabile : arrestate due maestre di una scuola materna Sospettate di Maltrattamenti di minori. Per questo sono finite agli arresti domiciliari due maestre di una scuola materna ... (tpi)

Novanta studenti di Monza in arrivo da licei e dal professionale a lezione contro la violenza di genere. Asst Brianza riporta i ragazzi fra i banchi, al centro del programma "il rispetto come ... (ilgiorno)

Maltrattamenti a scuola, il precedente a Pistoia. Nel 2009 il caso dell’asilo Cip e Ciop - Il caso della maestra finita ai domiciliari nel pistoiese riporta alla mente quello che fu un vero e proprio caso nazionale ...lanazione

Bastonate e cinghiate all'ex compagna, arrestato - Un 25enne è stato arrestato dalle 'volanti' della questura di Padova per Maltrattamenti alla ex compagna, coetanea, aggredita con un bastone e a cinghiate. La donna è stata inoltre minacciata con un c ...ansa

Maltrattamenti in una scuola materna nel pistoiese, ai domiciliari maestra - Dopo l'esposto di un genitore partite le intercettazioni ambientali: secondo il quotidiano La Nazione, la donna di 62 anni avrebbe strattonato e urlato ai bambini.rainews