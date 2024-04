Maltempo - allerta meteo gialla per temporali domani 21 aprile | 3 regioni a rischio

(Di sabato 20 aprile 2024)della Protezione civile per la giornata di domenica 21su settori di 3idrogeologico in Abruzzo, Molise e Puglia.

Giornata di Maltempo diffuso anche quella di domani , sabato 20 aprile 2024 , con la Protezione civile che ha valutato una allerta meteo gialla su cinque regioni del nord, centro e sud Italia per ... (fanpage)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 12 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o ... (noinotizie)

Maltempo, allerta meteo gialla in Campania: in arrivo perturbazione con pioggia e grandine - La Protezione Civile della Regione Campania ha difatti diramato un’allerta meteo di colore giallo ... manutenzione del verde pubblico per affrontare al meglio gli effetti del Maltempo.ilcrivello

Il Maltempo cala al Sud, allerta gialla in sei regioni. Temperature sotto le zero anche in Sardegna - Prosegue l'ondata di Maltempo sull'Italia. Oggi particolarmente colpito il Sud dove scatta l'allerta meteo di colore giallo su Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previsti rovesc ...msn

Meteo – Fronte freddo in transito con piogge, temporali e quota neve in calo - Buon pomeriggio e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Vasta saccatura artica distesa dalla Scandinavia sino al Mediterraneo centrale, pilota impulsi freddi ed instabili anche verso l ...centrometeoitaliano