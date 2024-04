Ma se Ancelotti è geniale - perché Allegri è da torturare? 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 aprile 2024) Lo spirito di patata che anima la redazione del Foglio Sportivo ieri mi ha suggerito di cambiare il nome di questa rubrica in “That lose the best”, io incasso e accetto (tanto viene bene anche per il Milan, no?), ordino un’altra pinta nella cui schiuma nascondere le lacrime che copiose sgorgano per la Brexit di questo turno infame di coppe. La beffa delle beffe è che un’inglese in corsa è rimasta, ma nella competizione più inutile e ridicola delle tre, la Conference League. Toccherà tifare Aston Villa, dunque, pur mantenendo la dovuta snobistica distanza da una competizione che vale la terza serie francese. Vorrà dire che arriveremo un po’ più freschi all’Europeo e lo vinceremo. Sia chiaro, tifavo City contro il RealManchester è in Inghilterra, ma vedere Guardiola sconfitto ha reso decisamente meno amara la delusione. Dispiace per l’Arsenal, di cui avevo già ...