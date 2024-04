Lutto a San Gregorio Armeno - Alessandro muore dopo malore improvviso

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di sabato 20 aprile 2024) È giorno dinel quartiere di San, per la morte del maestro presepiaioStarini, 49anni, erede della storica bottega Starini della via dei Decumani, deceduto per un, giovedì 18 aprile 2024. Le botteghe artigiane sono rimaste chiuse in segno L'articolo Teleclubitalia.