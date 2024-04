L’Upc ospita la capolista Calenzano per il Vp

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Partite da cerchiare con la matita rossa per le versiliesi impegnate nei campionati nazionali di serie B. Nel maschile,Sdh alza decisamente il livello di difficoltà: per la 23ª giornata (la quartultima della regular season) i biancoblù ospiteranno al ’PalaCamaiore’ il Maury’s Comcavi di Tuscania: la formazione viterbese è salita in vetta nel girone F dopo un lungo testa a testa con Toscanagarden, altra dominatrice del torneo. Un impegno difficile dunque per i ragazzi di Sansonetti, che comunque arrivano alla sfida con il vento in poppa, forti della striscia positiva di sette vittorie consecutive. Fischio d’inizio domani alle 18 (arbitri Conti e Monti). In serie B2, quattro partite separano la matricola Vp Canniccia dal traguardo. Oggi alle 18, al ’PalaGreco’, le seravezzine incrociano le armi con, quartultima della classe (arbitrano ...