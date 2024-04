Luis Enrique | Critiche? I cani possono abbaiare - noi continuiamo il nostro lavoro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 aprile 2024)presenta in conferenza stampa la sfida tra Psg e Lione. Il tecnico dei parigini ha parlato della Champions e dellericevute nel corso della stagione. Come tornare in scena dopo le emozioni del Barcellona nei quarti di finale di Champions League? «Stiamo entrando nell’ultimo mese e mezzo di partite e stiamo raggiungendo i nostri obiettivi, stiamo lavorando con grande entusiasmo e serietà». Vuoi vincere il campionato il prima possibile? «No, non c’è nessuna fretta. Abbiamo sempre lo stesso obiettivo: diventare campioni prima o poi. Vogliamo rimanere competitivi nelle altre competizioni e per questo dobbiamo rimanere competitivi nel campionato. Che diventiamo campioni presto o tra quattro giorni, non cambia nulla». La partita di Barcellona (1-4) ha cambiato la tua visione della tua rosa? «Credo che parte del mio ...