L’Ucraina rischia di perdere la guerra e l’Occidente non può stare a guardare

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 aprile 2024) Da un anno lain Ucraina è entrata in una fase di stallo in cui Kyjiv non riesce a ottenere successi significativi. La presa di Avdiivka da parte dei russi, per esempio, ha colpito molto duramente il morale dei soldati e dei cittadini di tutto il Paese, che si sentono abbandonati dale soprattutto dagli Stati Uniti (da mesi il Partito Repubblicano blocca alla Camera un pacchetto di aiuti militari). La situazione al fronte potrebbe peggiorare nei prossimi mesi. La Bbc spiega che una nuova offensiva di Mosca è ormai data per scontata. Se dovesse avere successo il Cremlino potrebbe dirigersi verso zone dell’entroterra che non sono protette dai militari, con danni potenzialmente enormi per la resistenza ucraina. Non è ancora chiaro quale sarà il prossimo obiettivo delle truppe russe. Al contrario di Kyjiv, Mosca può permettersi di ...