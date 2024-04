Lotta agli abusivi in centro. Venditore morde un vigile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Si è fatto inseguire correndo nel cuore delstorico e quando è stato raggiunto ha morso un agente. Contrasto al commercio abusivo particolarmente movimentato l’altro giorno per la polizia locale di Monza, con sanzioni e sequestri. Nel piazzale della stazione ferroviaria, l’intervento ha visto impegnate pattuglie congiunte di annonaria, pronto intervento e quartieri e ha portato all’identificazione di tre persone di nazionalità nigeriana, residenti in Brianza e già note per precedenti simili violazioni. A tutte e tre sono state contestate violazioni per vendita di merce, anche alimentare, priva di autorizzazione per un ammontare di 9.000 euro. Sono stati confiscati circa 500 prodotti di origine alimentare e non. Nello stesso ambito, ma in pieno, è stato arrestato unambulante che ha aggredito gli agenti ...