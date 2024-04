Lotito | Luis Alberto e Immobile via? Hanno un contratto - ma io non inchiodo nessuno…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 20 aprile 2024) Il patron della Lazio Claudioa margine del consiglio nazionale di Forza Italia ha parlato anche di alcuni situazioni biancocelesti La Lazio è tornata a vincere, ma non solo c’è di più. Il successo a Genova l’ha rimessa in corsa perfino per un posto in Champions League visto che le squadre che possono partecipare il prossimo anno saranno cinque e non quattro. E la classifica si è di nuovo accorciata un po’, nonostante ci siano delle gare da recuperare. Il presidente della Lazioè euforico per questo e per la scelta fatta su Tudor, ma, mentre partecipa al Consiglio nazionale di Forza Italia, torna anche su alcuni argomenti scottanti come quello di, Felipe Anderson e anche Ciro. Il presidente della Lazio Claudio(Ansa Notizie.com) Il numero uno ...