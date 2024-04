Lotito attacca la Roma | Ndicka? Fermata la partita per un codice giallo

(Di sabato 20 aprile 2024) La decisione dell’arbitro di interrompere latra Udinese econtinua a scatenare motivi di discussione. Il difensorerossosi è accasciato al suolo e il sospetto iniziale di un infarto ha spaventato veramente tutti. Dopo un confronto tra componenti delle squadre (con De Rossi in prima linea), il direttore di gara ha deciso di rinviare la. Claudio, presidente della Lazio, ha commentato l’episodio. Il commento di“Diciamola tutta, hanno fermato unaper un”, sono le parole disecondo quanto riporta ‘La Stampa’. Le prime certezze sulle condizioni del calciatorerosso sono arrivate solo dagli esami in ...

