L'omicidio di Alessio Cini. Maiorino resta in carcere. Respinto il nuovo ricorso

(Di sabato 20 aprile 2024) Danieleresterà in. I giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato ilpresentato dall’avvocato Katia Dottore Giachino del foro di Prato, che lo assiste fin dal suo arresto per il brutale omicidio avvenuto alla Ferruccia di Agliana, all’alba di lunedì 8 gennaio., 58 anni, originario di Prato, si trova indal 18 gennaio scorso, accusato di aver assassinato il cognato, 56 anni, tecnico tessile della Microtex di Prato. Lo avrebbe colpito con una spranga alla testa e poi, ripetutamente, al torace, per poi appiccare il fuoco al corpo mentre la vittima respirava ancora. Un delitto consumato nel cortile della villetta trifamiliare dove entrambi abitavano, tra il silenzio dei vivai e l’argine del torrente. Il giudice ...

