L’olandese | Ferguson è tra i miei migliori amici Vogliamo fare un regalo a lui e ai tifosi Beukema | Vinciamo per Lewis

(Di sabato 20 aprile 2024) A Roma il Bologna cercherà un’impresa: da dedicare aie a. Parola di Sam, che affida pensieri, emozioni e ambizioni ai microfoni di Bfc tv e ripensando all’infortunio dello scozzese vorrebbe piangere. "Quando ci penso mi commuovo, un po’ perché è il nostro capitano, ma soprattutto perché è uno dei. Stava giocando alla grande, ci dava una grande mano e proprio non ci voleva: ma lo supporteremo fino alla fine, giocheremo anche per lui". Per lui e per il popolo rossoblù: "E’ incredibile il supporto che ci sta dando, se penso che lunedì a Roma saranno quasi tremila...è una roba da brividi". Da brividi, da Europa e da Champions è la sfida con la Roma: "È una partita molto importante, difficile e bella da giocare. E che ...

Beukema al Bfc Week: “Contro il Monza ci è mancato solo il gol. Ferguson Tornerà più forte di prima” - Il centrale olandese è intervenuto durante il Bfc Week #136 e ha parlato della sfida passata contro il Monza e di quella futura contro la Roma, oltre che dell'infortunio che ha colpito capitan Ferguso ...tuttobolognaweb

