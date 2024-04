Lodi - l’incubo di un 17enne sirian - fugge dalla guerra e finisce nelle grinfie di 2 trafficanti | picchiata e violentata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 aprile 2024) In fugae scampata alla devastazione del terremoto in Turchia del febbraio 2023, unaa – al seguito della famiglia – aveva lasciato il Paese verso l’Europa. La speranza era quella di trovare un rifugio sicuro in Germania per sé e per i suoi cari. E invece, per laa al centro di una vicenda drammatica,era sempre dietro l’angolo. Purtroppo, infatti, una volta arrivata in Italia la minore è finitadisenza scrupoli che l’hanno separata dai suoi. Sequestrata.e ripetutamente. Poi, prima di abbandonarla sola e in stato di choc nel parcheggio di un distributore di benzina alla periferia di ...