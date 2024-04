Lo scrittore islandese più amato nel mondo e fra i più accreditati candidati al Nobel - Jón Kalman Stefánsso - ci svela i retroscena del nuovo romanzo prima di venire a presentarlo in Italia

(Di sabato 20 aprile 2024) Il suo nome circola fra ial. «È – ovvio – un grande onore che qualcuno abbia un’opinione così alta della mia opera, ma non mi condiziona: ci sono talmente tanti bravi colleghi al! Meglio essere nominati che vincere: è un premio che porta con sé scombussolamenti, rubando tempo. E il tempo è una risorsa preziosa per uno» assicura Jónn dallo studio pieno di libri di Reykjavík, vicino al lago, con un gatto che gli sonnecchia accanto (“Ci sono poche cose più rilassanti di un micio che dorme”). ...

Non Volere Volare: trailer italiano del film con Timothy Spall e Ella Rumpf (Al cinema dal 18 aprile) - Al cinema con I Wonder Pictures Non Volere Volare, primo film in lingua inglese del regista islandese Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (L'albero del vicino) con Timothy Spall e Ella Rumpf.cineblog