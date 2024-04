LNP Serie B | Caserta saluta la B Nazionale domani sera al PalaPiccolo contro Piacenza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 20 aprile 2024). Arriva il momento dell’ultima uscita stagionale al. La Paperdila Bcon il match valido per la trentaquattresima giornatala Bakery Basket, ancora in lotta per un piazzamento nei playoff che potrebbe sfumare in caso di sconfitta in Campania. Alla squadra di Ciro Dell’Imperio non sono bastate le quattro vittorie nelle ultime sei partite per evitare un’amara retrocessione, ma vuole lasciare un ultimo bel ricordo nell’impianto di viale Medaglie d’Oro e abbracciare il proprio pubblico per far sì che la sfida del 21 aprile alle 18.00 diventi l’inizio di una pronta risalita. Per coach Ciro Dell’Imperio «quella disarà sicuramente una partita particolare. È stata una settimana difficile, ...