LIVE Superbike - GP Olanda 2024 in DIRETTA | superpole e gara-1 ad Asse - Bulega sfida Bautista

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della, GPpunta alla vittoria. La stagione diè ripresa con le prime prove libere adn, nei Paesi Bassi, ha visto Toprak Razgatlioglu stabilire il miglior tempo. Il pilota turco, quarto nella classifica generale, ha guidato la sua BMW registrando un tempo di 1:35.684, battendo Alex Lowes su Kawasaki e Alvarosu Ducati. Alvaro, che è attualmente secondo in classifica, è tra i favoriti per il titolo, forte delle sue ultime quattro vittorie consecutive su questa pista. Anche Remy Gardner e Jonathan Rea, entrambi su ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.27 La nostra DIRETTA LIVE della Superpole Race del GP di Catalogna finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento Alle 14.00 per gara-2 . 11.25 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMO GIRO! -2 Locatelli guadagna un’altra posizione risalendo al 14° posto, mentre Petrucci non riesce a riaccodarsi a van der Mark. Razgatlioglu dopo la ... (oasport)

Superbike oggi in tv, GP Olanda 2024: orari Superpole e gara-1, streaming, programma TV8 e Sky - Oggi, sabato 20 aprile, seconda giornata del terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito di Assen (Paesi Bassi) i piloti della ...oasport

Formula 1: il GP con Sky Sport Plus e le EXTRA Cam su NOW - Opzioni di Visione Illimitate - Per vedere il GP da più prospettive, da questo weekend le migliori opzioni di visione della F1 su SKY SPORT PLUS saranno disponibili anche in streaming su NOWgrazie alle EXTRA CAM L’esperienza di visi ...digital-news

Moto: Superbike, Alvaro Bautista domina le libere di Assen - Il meteo ha complicato il venerdì di prove libere del Pirelli Dutch Round del Mondiale Superbike. Prima nelle FP1 i piloti sono stati costretti ad attendere a lungo ai box per poter entrare in pista i ...napolimagazine