LIVE Superbike - GP Olanda 2024 in DIRETTA | si parte!

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Si corre, tutto pronto per il giro di ricognizione. 13.55 Tra poco notizie sull’eventualenza posticipata. 13.50 Pioggia in corso, le condizioni al momento sono estreme. 13.45 La classifica della Superpole: 1 Jonathan Rea Yamaha 1:42.6502 Nicolò Bulega Ducati +0.094 3 Toprak Razgatlioglu BMW +0.353 4 Sam Lowes Ducati +0.540 5 Alex Lowes Kawasaki +0.792 6 Remy Gardner Yamaha +0.983 7 Alvaro Bautista Ducati +1.0808 Michael Rinaldi Ducati +1.0949 Andrea Iannone Ducati +1.11910 Andrea Locatelli Yamaha +1.30011 Nicholas Spinelli Ducati +1.399 12 Xavi Vierge Honda +1.445 13 Michael van der Mark BMW +1.461 14 Tarran MacKenzie Honda +1.462 15 Scott Redding BMW +1.56616 Axel Bassani Kawasaki +1.581 17 Garrett Gerloff BMW +1.932 18 Philipp Öttl Yamaha +2.425 19 Dominique Aegerter Yamaha ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:22 È tutto al momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per le 14:00, orario d’inizio di gara-1! A più tardi! 11:21 Continua a sorprendere dunque ... (oasport)

LIVE Superpole Assen SBK: la diretta minuto per minuto - SBK: Si preannuncia una qualifica incandescente al TT tra pioggia, vento e freddo dopo una FP3 che ha visto Bulega primeggiare davanti ad A. Lowes e Bassani con Bautista quinto e Iannone nono dietro a ...gpone

LIVE Superbike, GP Olanda 2024 in DIRETTA: superpole e gara-1 ad Assen, Bulega sfida Bautista - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE testuale della Superbike, GP Olanda 2024, Bautista ...oasport

Formula 1: il GP con Sky Sport Plus e le EXTRA Cam su NOW - Opzioni di Visione Illimitate - Per vedere il GP da più prospettive, da questo weekend le migliori opzioni di visione della F1 su SKY SPORT PLUS saranno disponibili anche in streaming su NOWgrazie alle EXTRA CAM L’esperienza di visi ...digital-news