LIVE Superbike - GP Olanda 2024 in DIRETTA | Rea in pol - Bulega 2° con asfalto umi -o, indietro Bautista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:22 È tutto al momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per le 14:00, orario d’inizio di gara-1! A più tardi! 11:21 Continua a sorprendere dunque Nicolòche si conferma iper competitivo anche sul bagnato. 11:20 Da segnalare poi la sedicesima piazza di Axel Bassani, il quale ha rimediato un gap di +1.581. 11:18 Rea conquista la Superpole con il tempo di 1:42.650, segue Nicolàa +0.094, terzo posto per Razgatlioglu a +0.353. Quarto posto per Sam Lowes (+0.540), Alex Lowes (+0.792). Sesto posto per Remy Gardner (+0.983), settimo per(+1.098). Filotto di italiani dall’ottava all’undicesima piazza con Rinaldi, Iannone, Locatelli e Spinelli che, al debutto assoluto in superbile, conquista l’undicesima piazza a +1.3999 dai migliori Strong ...