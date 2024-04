LIVE Superbike - GP Olanda 2024 in DIRETTA | clamoroso vince Spinelli gara- - bandiera rossa nel finale

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 14.31appena arrivato ieri per sostituire l’infortunato Petrucci, compie un grande miracolo. Parte con l’intermedia e riesce a resistere fino a 7 giri dalla fine, momento in cui la fortuna si palesa al pilota italiano, lache evita i sorpassi di Bautista e del resto della griglia. 14.27 Ecco l’ordine di arrivo di-1 di: 1 24Ducati LEAD LEAD LEAD LEAD 1’39.709 1’39.709 2 54 RAZGATLIOGLU BMW 3.205 +3.205 +2.395 +1.979 1’35.777 1’35.777 3 1 BAUTISTA Ducati 3.392 +0.187 +0.102 +0.110 1’36.493 1’35.972 4 87 GARDNER Yamaha 5.989 +2.597 +2.689 +2.762 1’36.746 1’36.735 5 22 LOWES Kawasaki ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Si corre, tutto pronto per il giro di ricognizione. 13.55 Tra poco notizie sull’eventuale partenza posticipata. 13.50 Pioggia in corso, le condizioni ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5- Bautista si trova in sesta posizione, tredicesimo Bulega. 4- Locatelli supera Razgatlioglu e Iannone per la terza posizione. 3- Rinaldi e Lowes si ... (oasport)

LIVE Superpole Assen SBK: la diretta minuto per minuto - SBK: Si preannuncia una qualifica incandescente al TT tra pioggia, vento e freddo dopo una FP3 che ha visto Bulega primeggiare davanti ad A. Lowes e Bassani con Bautista quinto e Iannone nono dietro a ...gpone

LIVE Superbike, GP Olanda 2024 in DIRETTA: superpole e gara-1 ad Assen, Bulega sfida Bautista - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE testuale della Superbike, GP Olanda 2024, Bautista ...oasport

Formula 1: il GP con Sky Sport Plus e le EXTRA Cam su NOW - Opzioni di Visione Illimitate - Per vedere il GP da più prospettive, da questo weekend le migliori opzioni di visione della F1 su SKY SPORT PLUS saranno disponibili anche in streaming su NOWgrazie alle EXTRA CAM L’esperienza di visi ...digital-news