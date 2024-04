LIVE Italia-Svizzera - Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA | avversaria di livello per gli azzurri

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SPAGNA DIDALLE 10.00 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladi, seconda sfida degliaidiin programma a Oestersund in Svezia. All’evento parteciperanno venti squadre, che sono state equamente suddivise in due gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento accederannomente alle semifinali, mentre le seconde e le terze disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Svizzera , partita valevole per la terza sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling , in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. La ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Spagna , partita valevole per la prima sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling , in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. La ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2024 in programma a Xiamen in Cina. La stagione della ... (oasport)

LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA: match alla portata per le azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per la ...oasport

LIVE F1, oggi qualiche e pole GP Cina in diretta: Ferrari contro Verstappen per la pole - La diretta LIVE delle qualifiche del GP Cina della Formula 1 2024: Leclerc e Sainz sfidano Verstappen per la pole ...fanpage

LIVE Italia-Spagna, Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA: inizia l’avventura di Constantini/De Zanna - Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, match valido per la prima giornata dei Mondiali 2024 di curling misto. Dopo le entusiasmanti rassegne iridate ...oasport