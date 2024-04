LIVE Italia-Svizzera 1-2 - Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA | un punto azzurro nel secondo end

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.26: gli azzurri accorciano le distanze accontentandosi di undelend: 1-2 18.24: una stone azzurra aa due dalla fine delend 18.20: due stone svizzere aa quattro tiri dall’inizio delend 18.14: doppiosvizzero nel primo end: 0-2 18.11: Due le stone svizzere aquando mancano due tiri alla fine dell’end 18.07: Una stonedopo 4 tiri del primo end 18.02: Inizia la gara, mano per la18.00: Attenzione al Canada di Kadriana Lott e Colton Lott, alla Danimarca di Jasmin Lander ed Henrik Holtermann, alla Scozia di Sophie Jackson e Duncan McFadzean, alla ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Svizzera , partita valevole per la terza sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling , in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. La ... (sportface)

Empoli-Napoli Streaming Gratis: la Diretta LIVE - Al Castellani, l'Empoli ospita il Napoli nel match valevole per il 33° turno del campionato di Serie A, sabato 20 aprile alle ore 18:00. Una gara molto ...footballnews24

DIRETTA Serie A, Empoli-Napoli: segui la cronaca LIVE in tempo reale - Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Nicola e il Napoli di Calzona in tempo reale Il Napoli fa visita all’Empoli in Toscana nel primo anticipo del sabato valido per la 3 ...calciomercato

Arriva in Italia la nuova Dacia Spring, 100% elettrica con una gamma di sei tinte - ROMA (ITALPRESS) - Dal lancio nel 2021, sono già state vendute oltre 140,000 Dacia Spring in Europa. Il 2023 è stato un anno record, con 61.803 unità vendute nel mondo ed un +26,4% rispetto al 2022. È ...civonline