LIVE Italia-Spagna - Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA | curiosità per il debutto di Constantini De Zanna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIDALLE 18.00 Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per la prima giornata deidi. Dopo le entusiasmanti rassegne iridate per sesso, conclusesi con un quarto posto per le donne e con una medaglia di bronzo per gli uomini, è giunto il momento dell’affascinante torneo. L’si presenta a questo appuntamento con una coppia del tutto inedita, per la prima volta scenderanno sul ghiaccio in unico team Stefania ...