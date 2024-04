LIVE Inter-Cagliari Primavera 2-0 | pura gestione - risultato al sicuro

(Di sabato 20 aprile 2024) L’oggi alle ore 11 ospita ilal Konami Youth Development Centre. I ragazzi di Cristian Chivu cercano la terza vittoria consecutiva dopo le precedenti con Frosinone e Sassuolo. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-0 68? Esce Carboni per Malfitano. 67? Konate affonda il colpo su Alexiou e viene ammonito. 64? IDRISSI DA FUORI VICINO ALLA RETE! Tiro dai 25 metri che si spegne a lato verso la porta protetta da Raimondi. Si salva l’. 63? L’non sembra voler affondare e chiudere definitivamente la partita. Lascia ilin vita ...

