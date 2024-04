LIVE Atletica - Diamond League Xiamen 2024 in DIRETTA | c’è Gaia Sabbatini nei 1500 metri

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima tappa dellain programma ain Cina. La stagione della, il più importante circuito mondiale di meeting dileggera, prende il via con la prima tappa che si terrà nel primo pomeriggio italiano di oggi. La finale è prevista quest’anno a Bruxelles il 13 e 14 settembre. Una data da segnare sul calendario è venerdì 30 agosto, quando si terrà la 44ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea presso lo stadio Olimpico di Roma. Si parte con due tappe in Cina, aoggi e successivamente a Suzhou. Nella prima tappa della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Sprint Festival , il meeting in programma allo stadio Ridolfi di Firenze . Il capoluogo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13: l capoluogo toscano sarà il palcoscenico del debutto stagionale per molti atleti azzurri, in una stagione che si sta già animando ancor prima della ... (oasport)

LIVE – Diamond League Xiamen 2024 con Gaia Sabbatini: Atletica leggera in DIRETTA - La diretta testuale della prima tappa della Diamond League 2024 a Xiamen: segui con noi gli aggiornamenti LIVE ...sportface

LIVE Atletica, Firenze Sprint Festival 2024 in DIRETTA: Ali sconfitto di un soffio da Abeykoon! Sito e Borga stupiscono nei 400! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, appuntamento ai prossimi eventi di Atletica leggera e buona serata! 18.33: Tanti risultati di qualità in q ...oasport

Atletica, Firenze Sprint Festival 2024 oggi: orari, programma, tv, streaming - Oggi sabato 13 aprile (a partire dalle ore 16.30) va in scena il Firenze Sprint Festival, evento di Atletica leggera che si svolge presso lo Stadio Ridolfi del capoluogo toscano. Si tratta di una mani ...oasport