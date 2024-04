L’Istituto del Nastro Azzurro verso l’anniversario della Liberazione d’Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Arezzo, 20 aprile 2024 –delsaluta con gioia e commozione la visita del PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, a Civitella in Val di Chiana. L’incontro è previsto per giovedì 25 aprile, anniversario, quando il borgo ospiterà la più alta carica dello stato in una giornata volta a tenere vivo il ricordo del drammatico eccidio del 1944 e a rendere onore alla memoria delle vittimestrage. La giornata offrirà una nuova occasione in cuidel, ente morale istituto nel 1923 per rappresentare i decorati al valore militare, potrà rendere omaggio al contributo collettivo del popolo di Civitella in Val di Chiana, ...