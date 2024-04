Liste ‘autonome’ e candidati vip | i partiti rischiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 aprile 2024 – Una volta l’unica lista significativa all’esterno deierano gli Indipendenti di sinistra. Erano intellettuali comunisti a tutti gli effetti, ma essendo intellettuali gli faceva specie confondersi con la massa dei politici. Oggi leesterne ai– con o senza collegamenti con essi – sono molte più deistessi. È un bene? Un fulgido esempio del crescente interesse per il supremo interesse del Paese? Diremmo di no. Sono bacini di voti importanti e spesso decisivi, ma non portano voti gratuiti. Intendiamoci: i– tutti – sono legittimi portatori di interessi. Bisogna intendersi di quali interessi si parla. Nel 1974, quando fu introdotta la legge sul finanziamento pubblico dei, le entrate ‘straordinarie’, cioè illecite, del ...