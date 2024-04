L’Isola dei Famosi - chi è la fidanzata famosa di Pietro Fanelli

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 20 aprile 2024) Personaggi Tv. Nelle ultime ore,, uno dei protagonisti di questa edizione dedei, ha parlato con gli altri concorrenti della sua. In particolare, il naufrago ha ammesso di avere una nuova prospettiva rispetto al loro rapporto ora che si trova in Honduras. Chi è ladi? La ragazza è molto conosciuta. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Ida Platano, la romantica proposta di nozze: cosa sta succedendo Leggi anche: “Affari Tuoi”, il “miracolo” di San Gennaro in diretta: tutti sbalorditi “dei”, cosa ha dettosullaParlando con gli altri naufraghi, il ragazzo ...