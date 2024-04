L’Isola dei Famosi 2024 | Peppe Di Napoli e Francesco Benigno pagheranno una pesante penale?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 20 aprile 2024) In queste ore è arrivata un’altra tegola per la nuova edizione dedei. Uno dei protagonisti più chiacchierati di questo avvio ha deciso di ritirarsi. Stiamo parlando diDi, il quale è durato appena due settimane. Il napoletano è solo l’ultimo dei diversi ritirati di quest’anno. Prima di lui hanno lasciato l’Honduras sia Tonia Romano che Francesca Bergesio, così comeche però è stato escluso. Alla luce di tutto ciò, i telespettatori si chiedono se i diretti interessatiunadei: quanto bisogna pagare in caso di ritiro Stando a quanto rivelato in queste ore, il contratto firmato dai concorrenti della nuova edizione ...