L’inseminazione delle nuvole non va usata come mangime per i negazionisti

(Di sabato 20 aprile 2024) A dispetto di una manciata di instant-teorie del complotto nate questa settimana,per produrre pioggia non ha affatto causato le devastanti alluvioni di Dubai e di altri paesi del Golfo. Quelle erano però teorie del complotto efficienti, a presa istantanea, perché partivano un fatto vero e non troppo noto, che da decenni in varie parti del mondo siamo in grado di stimolare artificialmente precipitazioni, e lo mettevano in un rapporto di causa effetto inventato con la notizia del giorno. C’è un commento perfetto al modo miserabile con cui è stato trattato il disastro di Dubai (mentre in contemporanea ignoravamo quello da centinaia di morti in Pakistan e Afghanistan). Lo aveva messo in bocca Kurt Vonnegut a uno dei suoi personaggi del romanzo “Ghiaccio-nove” (1963): «La scienza è magia che funziona». È una ...