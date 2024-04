Linda Olivetti torna al Beccaria | Era nel cuore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Ottantasei anni dopo,Kohen èta al classico, il suo liceo, che aveva dovuto abbandonare a 14 anni, nel 1938, per colpa delle leggi razziali, insieme ad altri studenti, tra i quali anche il fratello Mario e i cuginie Cesare Treves. Ad accoglierla studenti e professori, con le sue pagelle. L’artista, che compirà cent’anni il 28 ottobre, si salvò dalla deportazione fuggendo a Buenos Aires insieme alla sua famiglia, che appartiene alla più antica comunità ebraica italiana. Dopo alcuni anni in Argentina si trasferirono definitivamente a Montevideo, in Uruguay. L’anno scorsoKohen è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. "Mi commuove molto essere qui – ha confessato – ho sempre ...