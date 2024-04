L'incubo di una 17enne siriana . Fugge con la famiglia dalle bombe. Rapita e stuprata dai trafficanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Guerra e terremoto evidentemente non erano abbastanza per la vita sfortunata di una minorenne. Dopo essere riuscita a scappare dal fuoco dellescosse sismiche a ripetizione, laè passata anche per l’orrore di un sequestro e di una violenza sessuale. In manette sono finiti un pachistano e un afghano. Indagini lunghe quasi un anno hanno sollevato il velo sull’inquietante episodio di una giovaneche a Lodi entrò in un supermercato, denunciando di essere stata rapinata e violentata: ora, si è scoperto che, insieme alla, la ragazza era sta vittima di una tratta di esseri umani. La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di Bologna, ha individuato e arrestato un cittadino pakistano ed un ...