Liegi Bastogne Liegi | percorso - favoriti e orari tv

(Di sabato 20 aprile 2024) Bologna, 20 aprile 2024 - Ultima grande classica di primavera domenica 21 aprile con l’edizione 2024 della, la Decana. Si tratta della più vecchia corsa di un giorno, appunto la Doyenne, e va a chiudere il trittico delle Ardenne che ha visto la vittoria di Tom Pidcock alla Amstel e quella di Stephen Williams, a sorpresa, nella Freccia Vallone di mercoledì. La Redoute e la Roche aux Faucons saranno i due punti chiave dellache vivrà probabilmente sul duello stellare tra Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel. Meno chance per gli italiani, con Formolo, Zana, Tiberi e Bagioli che tenteranno un risultato di prestigio. Ultima classica monumento dunque, poi si penserà ai grandi giri con il Giro 2024, con Pogacar presente, e con il Tour de France, ...

Ammesso che le altre non lo siano, la Liegi-Bastogne-Liegi gode del titolo di classica più dura di primavera, almeno quanto il Lombardia lo è d’autunno. Non senza ragione: lungo un tracciato di ... (sport.quotidiano)

Domenica 21 si chiude l’intenso mese di aprile dedicato alle Classiche del ciclismo, per poi andare veloci verso la stagione dei Grandi Giri. Lo si fa con la più antica delle corse di un giorno del ... (oasport)

Dopo aver dominato le classiche sul Pave, Mathieu van der Poel non è riuscito a brillare all’Amstel Gold Race, concludendo in ventiduesima posizione. L’olandese, però, ha messo già nel mirino la ... (oasport)

