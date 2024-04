L’hanno cancellato - sono sconvolta Serena Borton - denuncia social contro la Rai dopo la decisione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Nuova situazione delicata alla Rai.e ha fatto unanella giornata di sabato 20 aprile e ha protestatounache ritiene inspiegabile. Ha provato a chiedere dei chiarimenti, ma non ha ricevuto le risposte sperate, quindi ha deciso di informare il pubblico di questa novità che non dipende assolutamente dalla sua volontà. Proprio nella serata del 20 aprile alla Raie sarà protagonista di una puntata della trasmissione Che sarà, ma ecco che è arrivata la suaperché non avrà la possibilità di fare una cosa importante e che era prevista nella scaletta originaria. Improvvisamente dall’alto sarebbe stata fatta una scelta clamorosa, che ha stravolto i suoi piani. Leggi ...