L’Exeter registra una vittoria impressionante a Northampton

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 20 aprile 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:in dieci uomini ha continuato la sua eccellente forma vincendo 2-1 nel finale a. I Grecians hanno giocato l’intero secondo tempo con un uomo in meno, ma hanno esteso la loro striscia di imbattibilità a nove partite grazie al gol vincente di Will Aimson all’83’. Gli ospiti aprono le marcature al Sixfields quando Harris raccoglie il passaggio di Dion Rankine al 20? e spara sul palo. Jake Richards è andato vicino ad aumentare il vantaggio del City prima che un’onnipotente corsa in porta dall’altra parte vedesse Louis Appere, Mitch Pinnock e Marc Leonard bloccare o parare i propri tentativi.ha perso un uomo nel recupero del primo tempo con Ryan Woods espulso per comportamento violento dopo essersi scontrato con il capitano di casa Jon Guthrie. Il ...