L’Europa sta apparecchiando una Monaco per l’Ucraina

(Di sabato 20 aprile 2024) All’inizio degli anni Settanta, nella Cecoslovacchia risovietizzata dopo la fine della primavera dubcekiana, il filosofo Jan Patocka, brillante allievo di Edmund Husserl, mentore di Vaclav Havel e con lui successivamente promotore di Charta ’77, indicò proprio nella Praga prigioniera di Mosca il cuore da cui continuava a pulsare l’idea filosofica della libertà europea, che l’oblio della ragione e l’eclissi della coscienza del Novecento aveva fatto precipitare nelle tenebre della guerra e del potere totalitario. Il suo monumentale “Platone e” descrisse la “cura dell’anima”, nel senso prima socratico e poi platonico, come nucleo di un’originale esperienza politica di amicizia e di giustizia tra gli uomini, perché fondata sulla verità non come possesso, ma come esperienza di vita. A distanza di oltre mezzo secolo, si conferma che c’è più senso e amore ...