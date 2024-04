Leonardo sospende le visite | Università poco sicure

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) "Mi scuso di non esserci, ma purtroppo ci sono stati problemi dizza". Così l’ad di, Roberto Cingolani, collegato in videochiamata alla seconda giornata di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia in corso a Napoli in cui sono intervenuti tra gli altri il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto e l’ex premier Romano Prodi. "Anche ieri (giovedì per chi legge, ndr) – prosegue Cingolani – in un’altraitaliana, nostri tecnici e ingegneri sono stati attaccati fisicamente da gruppi di manifestanti, che esprimono il dissenso in una maniera riprovevole, quindi abbiamo deciso comedire, almeno per un mese, lein centri accademici perché non è sicuro". Per l’ex ministro è "imbarazzante che questo accada. Andiamo ...