Leonardo Bonucci entra in campo per tirare il rigore? Finisce malissimo | Video

(Di sabato 20 aprile 2024) Se la Fiorentina è riuscita a passare contro il Viktoria Plzen nei quarti di Conference League dopo la gara di ritorno al Franchi di Firenze, pronta a vedersela in semifinale contro il Club Brugges, dall'altro lato del tabellone ci sarà un interessante Aston Villa-Olympiacos. Il club biancorosso ha superato ai calci diil Fenerbahce dopo l'1-0 dei tempi regolamentari. A sbagliare ildecisivo è stato, criticatissimo dai tifosi turchi. Il difensore italiano era stato mandato indall'allenatore al 122', proprio perdal dischetto nella lotteria finale. Presentatosi al quinto slot, però, si è fatto ipnotizzare dal portiere Konstantinos Tzolakis, che si è buttato sulla sinistra intercettando il pallone calciato dall'ex Juve, eliminando così il ...

