Lemon8 sarà l’app preferita dalla Gen-Z e dalle beauty addicted?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 20 aprile 2024) Quando si parla di, è d’obbligo tenere d’occhio TikTok (tantissime tendenze nascono proprio lì). Ma forse, d’ora in poi, noidovremo sbirciare anche ciò che accade su, l’applicazione social che nell’ultimo periodo è rientrata nella lista delle dieci app più scaricate al mondo. E questo anche grazie ai contenuti. Ma scopriamo perché. Perché il suo arrivo in Italia, potrebbe essere imminente: forse già a maggio 2024. L’esordio diMentre negli USA continuano i dibattiti inerenti al destino di TikTok (potrebbe essere bannata e sparire da ogni device da un momento all’altro per questioni di privacy), la società madre ByteDance ha lanciato ...