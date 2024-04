Legno e tecnologia Così gli studenti progettano il futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) SPark è il progetto di una panchina ecosostenibile realizzata con tronchi recuperati dall’Oasi Lipu di Cesano Maderno e che permette di ricaricare telefonini e tablet con l’energia solare. L’hanno progettata e realizzata glidella 1 C del corso di falegnameria e della 1 A del corso d’informatica del Centro di formazione professionale Terragni di Meda in collaborazione con le aziende Riva Mobili d’Arte e Ventuno Design 02 di Sara Selmi. Nella parte alta del tronco principale ci sono i pannelli solari collegati a una porta Usb. E online è possibile localizzare la panchina più vicina, sapere se è occupata e se qualcuno sta utilizzando la porta Usb. I primi due prototipi sono uno al Salone del Mobile di Milano, l’altro in mostra al Terragni in occasione del Fuorisalone. Un oggetto di arredo protagonista dell’evento insieme all’avveniristica macchina CNC a 7 assi ...