Legalizzare la cannabis sembra ridurne i consumi tra gli adolescenti

Su pochissime cose mi trovo d’accordo con il centrosinistra, una di queste è la proposta di legalizzazione delle droghe leggere. Premessa doverosa: non sono un fumatore, anzi direi che il fumo lo ... (nicolaporro)

“Battiamoci per il matrimonio egualitario che è una cosa giusta”, “battiamoci per la legalizzazione della cannabis che ieri è stata approvata anche in Germania”: la segretaria del Pd Elly Schlein ... (secoloditalia)