Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di sabato 20 aprile

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di202024. Ariete Una primavera così non si può dimenticare, e ci sono ancora due mesi da vivere! Ieri il Sole è uscito dal segno, sentirete ancora un po' di stanchezza, ma la conclusione del mese sarà molto buona. Partite immediatamente con affari e carriera, organizzate i viaggi, tenendo presente che avrete Mercurio positivo, e anche l'odierna Luna in Vergine è ottima per organizzare incontri con un finanziatore, oppure saranno gli amici a creare occasioni per la vostra espansione. Toro Un altro futuro. Questo il primo messaggio del Sole che ha aperto ieri insieme a Giove la stagione del compleanno, inizio ...