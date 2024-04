Le ragazze | le anticipazioni della puntata del 20 aprile 2024 su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 20 aprile 2024) Le: le, ospiti e storiedel 20su Rai 3 Torna in prima serata su Rai 3 Le, il programma condotto da Francesca Fialdini. Nuove storie sono raccontate da donne di diverse generazioni che ripercorrono le tappe più significativeloro esistenza. Sullo sfondo, c’è la storia del nostro Paese, dagli anni ’40 a oggi. Ogni epoca rivive attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai e una colonna sonora costruita appositamente per ciascun decennio. Di seguito ledi oggi, 20e storie Ad aprire lasarà come di consuetudine ...