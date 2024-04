Le questioni emerse con la pandemia non sono alle spalle | alcuni temi sono ancora tabù

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) di Sara Gandini e Paolo Bartolini Lecon lanonsp. Nonostante nessuno abbia voglia di parlarne, a livello istituzionale si stanno già producendo documenti su come affrontare la prossima emergenza. Il ministero della Salute ha appena redatto un piano e le misure previste per il contenimento dei rischi dove si discute di come “Prevenire e contenere la divulgazione di disinformazione e fake news”. Ma chi definisce qualile fake news? Ci teniamo a ricordare che secondo il rapporto “Profiting from Pain”, pubblicato nel 2022 da Oxfam International, per ogni nuovo miliardario nato durante la, uno ogni 30 ore, quasi un milione di persone è stato spinto verso la povertà ...