Le prossime mosse di Israele e Iran Nessun Paese vuole l’escalation Lo storico | il faro non è più su Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 aprile 2024 – Professor Lorenzo Kamel (dell’Università di Torino) assistiamo a quello che il segretario generale dell’Onu ha definito un “ciclo di ritorsioni”. Dove ci può portare? C’è una linea rossa che i due Paesi non supereranno? "George Orwell era solito sostenere che “ogni guerra, quando arriva, o prima che arrivi, viene rappresentata non come una guerra ma come un’autodifesa contro un maniaco omicida”. Molte guerre del nostro tempo non fanno eccezione. Ciò premesso, questa fase appare particolarmente pericolosa in quanto le autorità israeliane e quelleiane stanno ridefinendo le loro regole di ingaggio. Lo stanno facendo sulla scia della catastrofe umanitaria in corso a, ricorrendo sovente ad azioni e a stereotipi che parlano alla pancia – e dunque agli istinti – dell’opinione pubblica dei rispettivi ...