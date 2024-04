Le donne non si sentono all’altezza e bevono per darsi un tono | bufera sulle parole di Antonella Boralevi al Tg2 | VIDEO

(Di sabato 20 aprile 2024)dial Tg2che la scrittriceha pronunciato nel corso del Tg2 mentre si commentava la fine del Vinitaly, la fiera italiana dedicata al vino. Mentre si commentava il successo della fiera, Alessandro Scorsone ha affermato: “Il vino è poesia. Soprattutto per coloro che lo amano davvero e che lo sanno divulgare con amore e non i soloni. Il vino è anche uno straordinario mezzo per conoscere le persone e soprattutto per conquistarle, ecco perché allepiace sempre quando viene servito un calice di vino”. A questo punto, quindi, è intervenuta la scrittrice...

La redazione di Porta a Porta «fa notare che gli inviti per la trasmissione politica di giovedì 18 aprile sono stati fatti nei giorni precedenti al manifestarsi della polemica». «Essendo prevista la ... (gazzettadelsud)

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian hanno lasciato da poco Uomini e Donne e l'ex corteggiatrice ha risposto a tono a un hater per alcune affermazioni sulla sua relazione con il tronista. (comingsoon)

A Billie Eilish manca solo il sorriso di Cleopatra - Si fatica a trovare una foto in cui Billie non sia imbronciata, assente, distante. Perché non sorride almeno davanti ai fotografi Che sottovaluti il potere del sorrisoiodonna

donne e motori, Francesca Sangalli e l'idea Cupra: «L'auto sportiva e veloce non è solo per uomini» - No agli stereotipi, sì alla rivoluzione, di sguardi, prospettive, tecniche. Insomma, visione. Anche al volante. La concept car Cupra la "ribellione" la dichiara già nel nome ...ilmessaggero

Un uomo e una donna aggrediti da randagi, la Dc: "Situazione ormai insostenibile" - Ancora aggressioni da parte di randagi. Questa volta, a Licata, è "toccato" a un uomo e a una donna. Negli ultimi due mesi sono state oltre una decina le vittime dei cani senza padrone. Per i ...agrigentonotizie