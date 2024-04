Le colpe di Stefano Pioli? | Billy Costacurta spiazza i tifosi del Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) «? Avrebbe potuto giocare sino a 60 anni con la sigaretta in bocca. In campo vedeva le cose prima di tutti gli altri. E lo fa ancora in tv». Pensieri e parole di Alberto Zaccheroni, tecnico rossonero scudettato nel 1999. Alessandro, che era al centro di quella difesa e di anni ne ha 58, oggi è tirato come al Camp Nou di Barcellona quando il suo grandematò lo Steaua Bucarest nel 1989. Merito del padel. È un opinionista Sky mai banale, deciso quando parla di calcio e sempre in anticipo come lo era in campo ai tempi deldegli Invincibili. Oggi, tutto meno che invincibile., il suoè all'anno zero? «Non esageriamo, diciamo che dopo un paio di mesi confortanti e con belle vittorie siamo andati a sbattere in due brutte ...