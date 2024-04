Lavoro - un’altra vittima | Manue - 23 anni colpito al petto da un tubo di ferro Era un mago della meccanica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Siena, 20 aprile 2024 – Unl Cavanna. Raccontano che aveva una vecchia jeep presa con l’idea di rimetterla a posto da sé. Appassionato di moto da cross, sul profilo social una Giulietta Alfa Romeo gialla. Fino a qualche anno fa però adorava la pesca. Partecipava alle gare con l’associazionefrazione di Cortona dove viveva, le Chianacce. Un pugno di case fra Valiano e Foiano, nel cuorecampagnaValdichiana. Comunità ora straziata dal dolore per la morte di Cavanna, 23alda unlare rettangolare dimentre lavorava per una ditta esterna di Cenaia, nell’Aretino, a un rimorchio telescopico usato per trasportare ...