L’attivista di Ultima Generazione racconta come nascono gli imbrattamenti | Mai fare quello che gli altri si aspettano

(Di sabato 20 aprile 2024) «Vandalismo? Con “vandalismo” la Treccani indica la “tendenza a rovinare, distruggere, guastare senza necessità e senza ragione, per gusto perverso o per sciocca e malintesa ostentazione di forza, o anche per incapacità a comprendere la bellezza e l’utilità delle cose che si distruggono”, per cui sembra che il vandalo non apprezzi il valore di ciò che danneggia. Le azioni divengono compiute su beni che il cosiddetto vandalo riconoscebeni superiori per bellezza o valore, a tal punto da dar seguito al bisogno di utilizzarli per far parlare (e agire) in merito all’unica cosa che conta nel 2024: trovare il modo collettivo per salvarsi la pelle». È lucidodiSimone Ficicchia nelle pagine del suo libro L’Ecovandalo di cui oggi, 20 ...