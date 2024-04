L’assemblea dei medici va in scena ai Rinnovati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Sono 91 i neo laureati inna e odontoiatria che giureranno nel corso deldell’Ordine deiChirurghi e Odontoiatri della provincia di Siena, oggi alle 16 nel teatro dei. 27 ilaureatisi 50 anni fa, che riceveranno il caduceo d’oro e 61 quelli che lo riceveranno in argento per i 25 anni dalla laurea. In apertura dell’evento l’intervento in video messaggio del ministro della salute Orazio Schillaci. Saranno presenti l’assessore alla sanità di Siena Giuseppe Giordano, l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, l’onorevole Francesco Michelotti, i vertici dell’università, il professor Eugenio Gaudio presidente dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Sanitaria Specialistica del Ministero, Carlo Della Rocca componente della Commissione Nazionale Formazione ...