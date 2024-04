Lanzafame | Juventus - Allegri? Rosa Inter superiore Vi spiego

(Di sabato 20 aprile 2024) Davide, tecnico del Borgaro Nobis ed ex giocatore – tra le altre – di, Bari e Palermo, ha parlato dell’allenatore della squadra bianconera, Massimiliano. CRITICHE – Queste le parole di Davide, tecnico del Borgaro Nobis ed ex giocatore – tra le altre – di, Bari e Palermo, a SportItalia sulle critiche all’allenatore della squadra bianconera, Massimiliano. «Quando sei allaè chiaro che devi mettere in conto che ti verrà chiesta sempre la posta più alta in palio – si legge su SportItalia.it –. L’però è più attrezzata dal punto di vista della, a questo punto va centrato l’obiettivo minimo della qualificazione alla Champions, questo è chiaro. A questo punto l’obiettivo ...

Davide Lanzafame ha parlato della stagione della Juventus in Serie A. Ecco le parole dell’ex attaccante bianconero Davide Lanzafame , ex giocatore della Juventus , ha analizzato a Sportitalia la ... (calcionews24)

Cagliari Juventus, Allegri: «Non abbiamo capito la partita» - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato il 2-2 dell’Unipol Domus contro il Cagliari Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato del pareggio per 2-2 contro il Cagl ...calcionews24

Juventus, Lanzafame: «Inter più attrezzata. Ora c’è questo obiettivo» - Davide Lanzafame ha parlato della stagione della Juventus in Serie A. Ecco le parole dell’ex attaccante bianconero Davide Lanzafame, ex giocatore della Juventus, ha analizzato a Sportitalia la stagion ...calcionews24

Lanzafame: "La Juventus è il club di maggior successo in Italia, e quando non si vince per due anni, sembra la fine del mondo" - Davide Lanzafame, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di SportItalia commentando alcuni temi caldi della sua ex squadra. Queste le ...tuttojuve